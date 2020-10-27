Mersin'deki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

11 Ekim tarihinde bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş bir arazide zaman ayarlı ses bombasının patlaması sonucu 18 yaşındaki bir genç, elinden hafif şekilde yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.