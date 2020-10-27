Tarsus’ta tefecilere ikinci dalga operasyon: 8 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkezi Tarsus olan operasyonda, Mersin’de 4, Tarsus’ta 6 ve Alanya’da 1 şüpheli olmak üzere 11 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin tefecilere yönelik 2. dalga olarak yaptıkları operasyonda, "Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yürütülen projeli çalışma kapsamında gözaltına 8 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 77 adet 9 mm tabanca fişeği, 100 gram esrar maddesi ve farklı kişilere ait kredi kartları, çek ve senetler, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.