Mezitli’nin hayırseverlerinden öğrencilere tablet desteği Mezitli’de bir grup hayırsever, düzenledikleri kampanyayla öğrencilere uzaktan eğitimde destek olması amacıyla aldıkları 39 tableti Mezitli Belediyesine ulaştırdı. Tabletler öğrencilere teslim edildi

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bir grup hayırsever, düzenledikleri kampanyayla öğrencilere uzaktan eğitimde destek olması amacıyla aldıkları 39 tableti Mezitli Belediyesine ulaştırdı. Tabletler öğrencilere, Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle teslim edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturma geleneğini sürdüren Mezitli Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün en büyük zararı verdiği eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçti. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturma projesi bu kez öğrencilere tablet olarak ulaştı. Hiçbir duyurunun yapılmadığı, kendiliğinden gelişen kampanya ile hayırseverlerin Mezitli Belediyesine ulaştırdığı tabletler öğrencilere dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırseverler öğrencilere tabletleri verdi. Etkinliğe, öğrenci ve ailelerin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Başkan Tarhan, öğrencilerin tablete ulaşmasındaki duyarlılığı ve bu değerli hediyesi için teşekkür etti. “Çocuklarımızın uzaktan eğitime ulaşımındaki en büyük engel olan tablet ihtiyacının giderilmesine destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz” diyen Tarhan, Mezitli’nin farkını her zaman gösterdiğini dile getirdi. Hayırseverlerin büyük bir alçakgönüllük gösterdiklerini, tabletleri alan öğrencilerin sevinçlerini paylaşabilmeleri için dağıtım törenine davet ettiklerini vurgulayan Tarhan, “Maalesef dünyamız çok büyük bir virüs salgınının etkisi altında. Bu durumdan en çok eğitim dünyası etkilendi. Birçok öğrencimiz eğitimden uzakta kaldı. Biz maddi nedenlerle eğitime ulaşamayan çocuklar için EBA Destek Merkezimizle, Gençlik Kültür Evimiz ve Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizle destek olmaya çalıştık. Hayırseverlerimiz de kendi aralarında örgütlenerek bugün ilk etapta 39 tabletin öğrencilere ulaşmasını sağladı. Bu henüz ilk etap. Kısa sürede diğer öğrencilerimize de tabletlerini ulaştırmayı ümit ediyoruz” dedi.

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