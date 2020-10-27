Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

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EVLER BOŞALTILDI, KARA YOLU KAPATILDI

Mersin'in Anamur ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangını söndürmek için ekipler 5 helikopter, 76 arazöz, 5 dozer ve 304 personel ile mücadeleye devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği 50 hane boşaltılırken, Antalya-Mersin kara yolu da trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Mithat ÜNAL-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/ ANAMUR(Mersin),(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-10-27 15:40:57



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