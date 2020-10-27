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Seçer: “Kısa bir sürede 4 ilçeyi birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı bir radyo programında Mersin trafiğini rahatlatacak çalışmaları hakkında bilgiler verdi Seçer: “Mersin Metrosu, 5 yıl sonra gerçekten ‘İyi ki yapılmış’ diyebileceğimiz bir proje” “Forum Katlı Kavşağı inşaatını ocak ayında bitireceğiz”

İHA

Seçer: “Kısa bir sürede 4 ilçeyi birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı bir radyo programında Mersin trafiğini rahatlatacak çalışmaları hakkında bilgiler verdi Seçer: “Mersin Metrosu, 5 yıl sonra gerçekten ‘İyi ki yapılmış’ diyebileceğimiz bir proje” “Forum Katlı Kavşağı inşaatını ocak ayında bitireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye ve dünyadan önemli firmaların Metro Projesi ön yeterlilik ihalesine katılmalarının, iyi bir proje olduğunun göstergesi niteliği taşıdığını söyledi. Seçer, “Kısa bir süre içerisinde Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz olmak üzere 4 ilçeyi birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı bir radyo programında Mersin trafiğini rahatlatacak çalışmaları anlattı. Seçer, programda Mersin Metrosundan katlı kavşağa ve demiryoluna paralel yeni bir karayoluna kadar birçok konuda bilgiler verdi.

“İyi ki yapılmış diyebileceğimiz bir proje”
Mersin Metrosunun 3 etaplı bir çalışma olacağını belirten Başkan Seçer, 30 bin yolcu kapasitesinin üzerindeki raylı sistemlerin Hafif Raylı Sistem olarak tanımlandığını söyledi. Seçer, güzergahla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bizimki Hafif Raylı Sistem ama Yeraltı Hafif Raylı Sistem ilk etabı. Bu etapta Mezitli noktası, başlangıç noktası. Eski belediye önünden başlıyor, eski otogara kadar devam ediyor. Tren İstasyonu’nun yanından geçiyor. Tabii ki yer altından ve eski otogarın orada nihayetleniyoruz. Siteler’de çıkış yapıyor, orada duruyor. Oradan sonra 2. etap devam edecek. Bu ilk hattımız yaklaşık olarak 13,4 kilometre. Daha sonra 2. etap, yani Siteler’den başlayıp, Kurdali, Çağdaşkent, Mersinli Ahmet Caddesi'nden, Şehir Hastanesi’ne kadar ulaşacak olan hemzemin raylı sistemi olacak. Bir de tramvay hattımız var. O da fuar alanın olduğu GMK üzerindeki kavşaktan Mersin Üniversitesi Hastanesine ve üniversiteye kadar gidip ring yapıyor. Yaklaşık olarak 7 kilometrelik bir çalışma olacak. İlk etapta Mersin için planladığımız toplamda 29 kilometrelik bir raylı sistem.”
Mersin Metrosunun trafik, ulaşım ve çevre temizliği konusunda önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Seçer, çeşitli ülkelerdeki metro çalışmalarından örnekler verdi. Seçer, “Mersin için bu kadar önemli bir yatırım, yüksek bedelli bir yatırım diye düşünülebilir. Ama yakın tarihte, 5 yıl sonra gerçekten ‘İyi ki yapılmış’ diyebileceğimiz bir proje olarak değerlendiriyorum. Güzel, iyi bir proje. Mimarlık, mühendislik konusunda önemli bir ödül almaya şu anda çok yakın, çünkü finale kalan 3 projeden biri Mersin Metro Projesi. Bu anlamda da değerli bir proje olduğunu ve Mersin’e önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Önemli firmaların bize müracaat etmesi Mersin'e bakış açısının pozitif olduğunu gösteriyor”
Metronun ön yeterlilik ihalesine 28 firmanın başvuruda bulunduğunu hatırlatan Seçer, “Tabi uluslararası firmalar da var. Amerikan, Rusya, Çin, İspanyol, Azeri firmalar var. Türkiye'nin önemli sayılan, bu konuda iddia sahibi, otorite sahibi firmaları var. Bu bizi sevindiriyor. Tabi ki bir anlamda Mersin'e bakış açısının pozitif olduğunu gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesine ya da bu projenin makul, gerçekleşebilir, iyi bir proje olduğuna bir bakış açısıdır önemli firmaların bize müracaat etmesi. Önümüzdeki günlerde ilk ön yeterlilik ihalesi tamamlanıp, fiyat teklifi ihalesi gerçekleşecek. Birkaç ayımızı alacak. Sonra da tabi ki hukuki olarak bir sorun çıkmazsa, herhangi bir itiraz söz konusu olmazsa birkaç ay içerisinde ihale sonuçlanır ve yer teslimi yapılır, yüklenici firma inşaata başlar. Bunun çalışmalarını devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kısa bir süre içerisinde 4 ilçeyi birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz”
Seçer, Metro Projesine inandığını ve önemli bir yatırım olarak gördüğünü anlatırken, inşaat süresinin 4 yıl, opsiyon süresinin de 2 yıl olduğunu vurguladı. 13,4 kilometrelik 1. etap çalışmaları devam ederken açkapa sistemiyle bazı güzergahlarda trafiği engelleyeceklerini belirten Seçer, bu çalışmaların planlı ve programlı bir biçimde yürütüleceğini kaydetti. Seçer, “Belki de bu çalışmalar devam ederken hem 2. etabın hem de tramvay hattı dediğimiz 3. etabın çalışmalarını da yapım ihalelerini de gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre içerisinde Mersin merkezin Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz olmak üzere 4 ilçesini birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” dedi.
Seçer, ilk etabın tamamlanmasından sonra bu projenin diğer komşu ilçelere kadar genişletilebileceğini aktardı.

“Forum Katlı Kavşağı inşaatını ocak ayında bitireceğiz”
Yenişehir bölgesinde bir 4. Çevre Yolu çalışmaları olacağını söyleyen Seçer, “Yenişehir bölgesinde başlayacak. Müftü Deresinin Yenişehir ilçesi bölümünden başlayıp üniversiteye kadar devam edecek 1,5 kilometrelik ilk etapta 4. Çevre Yolunun çalışmalarını da şu anda hızlandırıyoruz. Hafta sonu itibariyle de Forum Kavşağı dediğimiz, 2. Çevre Yolu üzerinde, trafiğin yoğun olduğu bir bölge olan o kavşakta katlı kavşak çalışması yapıldı. Şu anda orası trafiğe kapandı. Forum Katlı Kavşağını inşaatını ocak ayında bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
Seçer, diğer kavşaklarda gerçekleştirilecek katkı kavşak çalışmalarını da anlattı.

“MersinAdana arasındaki demiryolu hattına paralel yeni bir karayolu oluşturmaya çalışacağız”
MersinAdana arasındaki demiryolu hattına paralel bir güzergah, yeni bir karayolu oluşturmaya çalışacaklarını da dile getiren Seçer, “Organize sanayi bölgesinde çalışan arkadaşlarımız, fabrika sahipleri, oradaki işverenler ve işçilerin bizden yoğun talebi, özellikle sabah saatlerinde iş yerlerine çok uzun zaman harcayarak gidiyorlar. TarsusMersin Organize Sanayi Bölgesi, Huzurkent bölgesinde ve Mersin merkeze yaklaşık olarak 15 kilometrelik mesafesi var. Ama saat olarak baktığımız zaman 6070 kilometreyi kat edeceğiniz bir sürede oraya ulaşabiliyorsunuz. Sabah saatlerinde trafik yoğun oluyor. Orada da Akdeniz ilçesinin 2. Etap 1/5000’lik plan çalışmaları gerçekleşir gerçekleşmez ki, bu konuda nazım plan konusunda çok gayret sarf ediyoruz, uygulama planlarıyla beraber MersinAdana arasındaki demiryolu hattına paralel bir güzergah, yeni bir karayolu oluşturmaya çalışacağız. Bu da Mersin’in trafiğini rahatlatacak önemli bir çalışma olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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