Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (3)

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HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürmek için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan alevlere müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-10-27 16:02:56



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