Mersin'deki yangında ev ve seralar da zarar gördü

Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alınırken, ilk noktadaki yangının devam ettiği bildirildi. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yangında bazı evlerin hasar gördüğünü, 5060 civarında evin can güvenliği açısından boşaltıldığını söyledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 100'e yakın arazöz, 3 helikopter ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Yangında birçok ev ile bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar gördü.



Vali Su, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su da yangının devam ettiği Uçarı Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Su, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Anamur ilçesinde iki ayrı yerde yangın ihbarı aldık. Bunlardan Karaağa köyündeki yangına ekiplerimiz hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Uçarı Mahallesi'ndeki yangın ise halen devam ediyor. Burası yerleşim yerlerine yakın bir bölge. 5060 tane evi vatandaşlarımızın can güvenliği açısından hemen tahliye ettik. Evlerin olduğu alanda yangın söndürüldü ama ormanlık alanda devam ediyor. 3 helikopter ve 100 civarında arazöz ve itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor. 2 helikopterimiz de yolda. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Bazı evler ve seralar zarar görmüş. Vatandaşlar müsterih olsun, devletimiz yanlarında. Can kaybı ve yaralımız yok" dedi.

