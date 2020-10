Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)

VALİ İHSAN SU: 50-60 EVİ TAHLİYE ETTİK

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini belirtti. Vatandaşların can güvenliği için 50-60 civarında evin tahliye edildiğini belirten Vali İhsan Su, "Bugün Anamur ilçemizde iki yerde yangın ihbarı aldık. Biri sabah saatlerinde Karaağa mevkisinden gelen bir ihbardı. Ekiplerimizi hemen oraya yönlendirdik. Arkadaşlarımız orada çalışmaya başladılar. Karaağa'daki yangın kontrol altına alındı şu anda. Daha sonra saat 11.00'de ikinci bir yangın ihbarı aldık. Ekiplerin bir kısmını da bu tarafa yönlendirdik. İlk yerleşim yerlerinde başladı yangın. Buradaki yangın hala devam ediyor henüz kontrol altına alınmış değil. Buradaki 50-60 evi vatandaşımın can güvenliği açısından hemen tahliye ettik. Şu an evlerin bulunduğu noktada yangın yok ama ormanlık alanda devam ediyor" diye konuştu.

3 helikopter ve 100 civarında arazöz ile yangına müdahalenin devam ettiğini kaydeden Vali Su,"2 helikopter de takviye için yolda. Evler, seralar, ekili alanlar ve ahırlardaki hasarlarla ilgili hasar tespitlerini yapacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz yanlarında. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-10-27 17:02:30



