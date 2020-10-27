Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürmek için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, karadan müdahale devam ediyor. Yangının etkilediği ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Rüşan Anıl ATAR

2020-10-27 18:30:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.