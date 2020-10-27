Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (6)



KISA SÜRELİ YAĞMUR

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, sevindirici bir gelişme yaşandı. Alevlerin sardığı alanlarda etkili olan kısa süreli yağış, vatandaşları ve itfaiyecileri ümitlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yağışa ilişkin tahmin bulunmamasına rağmen, bölge halkının yağmur beklentisi sürüyor.

Bu arada Mersin-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/ANAMUR (Mersin), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-10-27 23:01:18



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