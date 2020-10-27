Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (7)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Anamur orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-10-27 23:05:57



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