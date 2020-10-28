Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)

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YANGIN SÖNDÜ, SEMAVER YANDI

Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede, saatlerdir yoğun bir çalışma sergileyen orman yangın personelleri dinlenmeye çekildi. Dik yamaçtan indikten sonra semaverde çay demleyen itfaiyeciler, sohbet eşliğinde yemek yiyip çay içti. Bazı personellerin yorgunluk nedeni ile çalılar üzerinde uyuduğu görüldü. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi sabah saatlerine kadar sürecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-10-28 01:31:29



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