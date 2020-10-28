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Sarıkeçili Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı

DHA

Sarıkeçili Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı


Mustafa ERCANMustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)YAZ mevsimini Konya civarında, kışı ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak geçiren Sarıkeçili Yörüklerinin develerle kış yurdu yolculuğu başladı.
Yaz mevsimini Konya civarında geçiren Sarıkeçili Yörükler, kışlak için yola çıktı. Kışı Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde geçirecek olan Yörükler, Mersin sınırlarına gelmeye başladı. Bir kısmı 1300 rakımlı Barbat Yaylası´na ulaşırken, 200 Sarıkeçili Yörük ailesi, 20 Nisan itibariyle başlayacak `yaz yurdu´ göçüne kadar yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla kış yurtlarında kalacak.
DEVE KERVANIYLA YOLCULUK
Bazı aileler, modern araçlarla kış yurtlarına gelirken, sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerden Kuş Ali lakabıyla tanınan Ali Uçar (62), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek, develerle yolculuk yapıyor. Uçar, yüzlerce keçisi ve develeriyle Ermenek ilçesinden geçip, Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Barbat Yaylası´na kadar gelerek, 15 güne kadar Aydıncık ilçesine ulaşmayı hedefliyor.
25 GÜNDÜR YOLDALAR
Birçok ailenin modern araçlarla kışı geçirecekleri Akdeniz sahillerine kadar indiğini belirten Ali Uçar, "Konya Hadim bölgesinden hareket ettik. 25 gündür yoldayız. 10-15 günlük bir yolumuz kaldı. Aydıncık civarına yerleşmeyi düşünüyoruz" dedi.
Göç eden Yörüklerden Mustafa Budak ise eylül ayı başından bu yana yolda olduklarını ifade ederek, "Bugünlerde yolu yarılamış durumdayız. 20-25 günlük bir yol süreci geçirdik. Belki 20-25 gün daha gideriz. Aydıncık civarındaki kış yurdumuza varırız. Günlük 5-10 kilometre yol yapabiliyoruz" diye konuştu.
Yörük kadınlardan Fatma Dilek de zaman zaman dağdaki patikada, zaman zaman toprak zaman zaman da asfaltta geçen yolculuğun zor olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"30 Eylül´de Hadim´den göçtük. 25 gündür yoldayız. Mersin il sınırlarına girmiş bulunuyoruz. Aydıncık´a inmemize de 10-15 gün var. Şu anda yolu ortalamış bulunuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Mustafa GÜMÜŞ
2020-10-28 08:37:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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