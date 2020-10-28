Büyükşehir Belediyesinden işitme engelli Suna’ya tablet bilgisayar

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesinde yaşayan işitme engelli Suna Yargı’nın açık lise eğitimine devam edebilmesi için tablet bilgisayar hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim konusunda desteklerini sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer’in geçen günlerde Tarsus Bahçe Mahallesinde vatandaşlarla buluştuğu toplantıda, baba Hamdi Yargı’nın işitme engeli olan ve açık lisede okuyan 19 yaşındaki kızı Suna Yargı’nın tablet bilgisayara ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatıldı. Temin edilen tablet bilgisayar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Suna’ya ulaştırıldı.



Ablasının hayatını kolaylaştırmak için işaret dilini öğrendi

İşitme engeli olan ablasının hayatını kolaylaştırmak için işaret dilini öğrenen 11 yaşındaki Yeter’in aracılığıyla duygularını paylaşan Suna, eğitimine aksatmadan devam edebileceği için oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Yargı ailesinin 6 çocuğundan biri olan Suna’ya tercüman olan Yeter, “Ablam okuma arzusu içerisinde. İşitme engelli olduğu için işaret dilini öğrendim ve kendisiyle iletişim kurabiliyorum. Tabletin gelmesinden dolayı oldukça mutlu oldu. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Ailelerinin imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Yeter, ablası Suna’nın, özellikle pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalardan dolayı evde daha fazla canının sıkıldığını, hediye edilen tablet bilgisayarla moral bulduğunu ve derslerini rahatlıkla yapabileceğini söyledi.

Suna’ya Büyükşehir Belediyesi simgeli kupa bardaklarından da hediye edildi.

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