Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi ile Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık ve mala zarar verme olayları üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Mersin'deki evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen E.T., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.