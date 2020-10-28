Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus fizikçiler ‘geleceğin dedektörünü’ geliştiriyor Rus fizikçiler, nükleer reaktörlerin uzaktan izlenmesinin doğruluğunu neredeyse bin kat artıran bir dedektör geliştirmek eylül ayında gerçekleştirdikleri bir dizi deneyde başarılı oldu Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel: “Bu dedektör nükleer enerjinin barışçıl kullanımını garanti altına alacak” Penn State Üniversitesi Arş. Gör. Gökhan Çorak: “Dedektör uzay araştırmalarında da yararlı olacak”

İHA

Rus fizikçiler ‘geleceğin dedektörünü’ geliştiriyor Rus fizikçiler, nükleer reaktörlerin uzaktan izlenmesinin doğruluğunu neredeyse bin kat artıran bir dedektör geliştirmek eylül ayında gerçekleştirdikleri bir dizi deneyde başarılı oldu Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel: “Bu dedektör nükleer enerjinin barışçıl kullanımını garanti altına alacak” Penn State Üniversitesi Arş. Gör. Gökhan Çorak: “Dedektör uzay araştırmalarında da yararlı olacak”

Rusya Ulusal Araştırmalar Nükleer Üniversitesinden Rus fizikçiler, nükleer reaktörlerin uzaktan izlenmesinin doğruluğunu neredeyse bin kat artıran bir dedektör geliştirmek eylül ayında gerçekleştirdikleri bir dizi deneyle elastik tutarlı nötrino saçılımının ağır çekirdekler üzerindeki etkisine dayanan bir yaklaşımla yeni iki aşamalı emisyon dedektör ile nötrino kontrol yöntemini iyileştirmeyi başardı. Yeni dedektörle evrenin sırlarını keşfetmek için bir adım daha atıldı.
Nükleer reaktörlerin izlenmesi alanında, yeni nesil nötrino dedektörleri geliştirilmesi için dünya çapında çok sayıda çalışma sürdürülüyor. Daha etkili, daha uygun maliyetli ve daha kompakt olan yeni dedektörlerin hem ulusal ihtiyaçları hem de Uluslararası Atom Enerjsi Kurumunun (IAEA) ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor. Mevcut nötrino dedektörleri, ‘ters beta bozunumu’na dayanırken, yeni dedektörlerde daha verimli, daha küçük mobil cihazlara olanak sağlayan ‘tutarlı nötrinoçekirdek elastik çarpışması’ yaklaşımı kullanılıyor. Bugüne kadar pratikte gözlemlenmemiş temel bir fizik süreci olan nötrinoların atom çekirdeği üzerindeki uyumlu saçılımı, süpernovanın ve evrenin evrimini keşfetmek için önem taşıyor.

Rus fizikçiler, deneylerde başarılı oldu
Rusya Ulusal Araştırmalar Nükleer Üniversitesinden (NRNU MEPhI) Rus fizikçiler, geçen eylül ayında nükleer reaktörlerin uzaktan izlenmesinin doğruluğunu neredeyse bin kat artıran bir dedektör geliştirmek için bir dizi deney gerçekleştirdi. NRNU MEPhI uzmanları, elastik tutarlı nötrino saçılımının ağır çekirdekler üzerindeki etkisine dayanan bir yaklaşıma dayanan yeni iki aşamalı emisyon dedektör ile nötrino kontrol yöntemini iyileştirmeyi başardı.
MEPhI ekibine göre bu araştırma, var olan cihazlara nazaran reaktörlere bin kat daha duyarlı bir nötrino dedektör elde edilmesine olanak sağlarken, nükleer enerji santrali reaktörüne benzeyen yüksek hacimli yapılar olan modern nötrino dedektörleri de küçük bir mobil cihaza dönüşebilecek. MEPhI ekibi, bu dedektörün ilk testlerini önümüzdeki yıl Kalinin Nükleer Santralinde yapmayı planlıyor.

Evrenin sırlarını keşfetmek için de kullanılabilecek
Bu çalışma, dünyanın en büyük nükleer liderlerinden biri olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği ile gerçekleştiriliyor. MEPhI uzmanları, nükleer enerji kullanımını daha güvenli ve daha şeffaf hale getirecek dedektörün IAEA yönetiminin de dikkatini çektiğini kaydetti. Yeni dedektörün hassasiyetinin bilimsel amaçlarla pek çok yerde kullanılabileceğinin altını çizen uzmanlar, örneğin güneşin veya süpernovanın nötrino radyasyonunun analiz edilebileceğini, içlerinde meydana gelen süreçlerin daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

“Reaktör çekirdeğinin merkezinde neler olup bittiğini anlayabiliriz”
Nötrinoların nükleer reaksiyonlar sırasında büyük miktarlarda üretilen temel parçacıklar olduğunu belirten Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Deneysel Nükleer Fizik Laboratuvarının Şefi ve Proje Yöneticisi Aleksandr Bolozdynya, “Nötrino radyasyonunu analiz ederek hem reaksiyonun izotopik bileşimini hem de şu anda reaktör çekirdeğinin merkezinde neler olup bittiğini anlayabiliriz” diye konuştu.

“Bu dedektör, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını garanti altına alacak”
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel ise yaptığı değerlendirmede, Rus fizikçilerin geliştirdiği dedektörü “inovatif bir buluş” olarak niteledi. Yücel, “Uzaktan nötrino ölçülmesi, dünyanın herhangi bir reaktörünün önceden belirlenmiş güvenlik ve emniyet kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığı bilgisinin elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Böylece nötrona dayalı çalışan tüm tesislerin amacı dışında kullanımı, nükleer emniyeti zaafa düşürecek iş ve operasyonlar anlık olarak tespit edilebilir. Bu dedektör, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını garanti altına alacak teknolojik bir gelişme olacaktır. MEPhI’de yapılacak bu testler veya ORNL gibi diğer yüksek akılı nötron tesislerinde devam eden elastik tutarlı nötrino saçılım (ELSC) deneyleri ve yeni tip dedektör geliştirme faaliyetleri, aslında tüm dünya toplumlarının nükleer emniyeti açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Dedektör bilimde büyük gelişmelere yol açabilir”
Amerika Penn State Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gökhan Çorak da MEPhI uzmanlarının geliştirdiği dedektörün nükleer emniyet alanında büyük gelişmelere yol açabileceğini kaydederek, “Nötrinoların radyasyon analizine göre reaktörün gövdesinde olup bitenleri, dolayısıyla reaktördeki yakıt oranını gözlemleyebiliriz” dedi.
Çorak’a göre, bu yöntem ile tasarlanacak detektör, bilim açısından büyük gelişmelere yol açabileceği gibi güneşte ve süpernovada olan nötrino tepkimelerinin daha iyi anlaşılabilmesinin de önünü açacak.

Nötrino, evrenin sırlarını barındırıyor
Çorak, nötrinonun ne olduğunu ve nasıl açığa çıktığını ise şöyle anlattı:
“Nötrinolar ışık hızına yakın hıza sahip, elektriksel olarak nötr olan ve kütlesi çok küçük olan temel parçacıklardır. Bu özellikleri sayesinde maddelerin içinden etkileşmeden geçebilmektedirler ve algılanmaları oldukça zordur. Nötrinolar nükleer reaktör tepkimelerinden, belirli atomların bozunmalarından, güneşte oluşan füzyon tepkimesinden ve kozmik ışınlardan oluşan nükleer reaksiyonlar sonucunda açığa çıkabilmektedirler. Üç tip nötrino ve her tip nötrinonun birer tane de karşı nötrinosu vardır. Nötrinoların sayılabilmesi, önemli nükleer reaksiyonların anlaşılabilmesinde önemli rol oynar.”
Diğer kozmik parçacıkların etkilerinden uzak olabilmek için genellikle yer altı madenlerinde inşa edilmiş, içi saf su ya da başka sıvılarla doldurulmuş depolar ve çevresindeki dedektörlerden oluşan nötrino gözlemevlerinde yapılan deneyler, bu gizemli parçacıklarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olunmasına yardımcı oluyor. Maddeyle kolay kolay etkileşime girmeyen, kütlesi neredeyse sıfır olan ve milyarlarca yıldır evreni dolduran bu parçacık, kainat hakkında çok önemli bilgileri saklıyor. Bu nedenle nötrino deneylerinin gelecekte karanlık maddeden evrenin oluşumuna kadar pek çok sorunun cevabının bulunmasına yardımcı olabileceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı
Meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giyip pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giyip ...
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
YEREL HABERLER Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: ...
Büyükşehir Belediyesinden işitme engelli Suna’ya tablet bilgisayar
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden işitme engelli Suna’ya ...
Yanan bölgeler havadan görüntülendi Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangında zarar gören bölgeler drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yanan bölgeler havadan görüntülendi Mersin'in Anamur ...
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor Dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yangın, 4 ilden gelen orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Yangında 100 hektarın üzerinde alanda zarar oluştuğu tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Sağ bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi
YEREL HABERLER Sağ bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi
Sarıkeçili Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı
YEREL HABERLER Sarıkeçili Yörüklerin develerle kış yurdu göçü ...
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (7)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (7)
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (6)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (6)
Ekipler canla başla yangına müdahale ediyor Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor Ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangına müdahalesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ekipler canla başla yangına müdahale ediyor Mersin'in ...
Anamur'da orman yangını devam ediyor Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını devam ediyor Yangına karadan müdahale sürürken, rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor
YEREL HABERLER Anamur'da orman yangını devam ediyor Mersin'in Anamur ...
Mersin'deki yangın drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Mersin'deki yangın drone ile havadan görüntülendi
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (5)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (5)
Boğsak Mahallesinin içme suyu kapasitesi artırıldı
YEREL HABERLER Boğsak Mahallesinin içme suyu kapasitesi artırıldı
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)
Mersin'deki yangında ev ve seralar da zarar gördü
YEREL HABERLER Mersin'deki yangında ev ve seralar da zarar gördü
Toroslar personeli, Halat Çekme Şampiyonasında kupa için ter döktü
YEREL HABERLER Toroslar personeli, Halat Çekme Şampiyonasında kupa ...
Mezitli Belediyesi, Viranşehir sahili için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Viranşehir sahili için kolları ...
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (3)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (3)
Seçer: “Kısa bir sürede 4 ilçeyi birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı bir radyo programında Mersin trafiğini rahatlatacak çalışmaları hakkında bilgiler verdi Seçer: “Mersin Metrosu, 5 yıl sonra gerçekten ‘İyi ki yapılmış’ diyebileceğimiz bir proje” “Forum Katlı Kavşağı inşaatını ocak ayında bitireceğiz”
YEREL HABERLER Seçer: “Kısa bir sürede 4 ilçeyi birbirine demir ...
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)
YEREL HABERLER Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X