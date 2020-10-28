Vali Su, Cumhuriyet Bayramını kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Su mesajında, millet olarak, şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Her daim hür yaşamış Türk milletinin, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir zaferle kırdığını, hürriyetinden, bağımsızlığından ve onurundan asla ödün vermeden gösterdiği bu mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırdığını vurgulayan Su, "Bugüne kadar ülkemize, vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerine birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı koyan aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerine yönelecek her türlü saldırıyı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla ortadan kaldıracaktır. Atatürk’ün en büyük eseri olarak nitelediği cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak için, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güçle millet olarak birbirimize kenetlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Mersinli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

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