Dünyada bir ilk: Baş ağrısıyla ilgili her şey bu kongrede masaya yatırılacak Dünyada ilk kez Türkiye önderliğinde Afrika, Asya ve Avrupa’yı içine alan geniş katılımlı bir Baş Ağrısı Kongresi düzenleniyor Prof. Dr. Özge: Baş ağrısı dünyada insanların yüzde 90’ından fazlasını etkiliyor”

– Dünyada ilk kez Türkiye önderliğinde Afrika, Asya ve Avrupa’yı içine alan geniş katılımlı bir Baş Ağrısı Kongresi düzenleniyor. Kongre, dünyadan ve Türkiye’den konusunda uzman hekimlerin yer aldığı önemli bir eğitim platformu niteliği taşıyacak. Çok sayıda hekimin 4 gün boyunca online katılacakları İstanbul merkezli kongrede baş ağrılarıyla ilgili tüm güncel bilgiler paylaşılacak. Kongre ücretsiz yayınlanacak.

Türkiye’de, baş ağrısıyla ilgili her şeyin masaya yatırılacağı Global Migraine & Pain Summit Kongresi 2020 (EKongre) düzenleniyor. İstanbul merkezli olarak bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan kongre, Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS) ana sponsorluğunda, Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu ve Avrupa Nöroloji Derneğinin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak yayınlanacak kongrede, baş ağrılarıyla ilgili tüm güncel bilgiler en yetkili uzmanlardan dinlenebilecek, vaka tartışmaları ve girişimsel videolarla günlük pratik bilgiler zenginleştirilecek. Ekongrede, güncel baş ağrısı bilgisi; tartışmalı oturumlar, olgu sunumları ve uygulama videoları ile 5 dilde simultane çeviri imkanı ile tüm dünyadan hekimlere konunun duayenleri tarafından aktarılacak.



“38 ülkeden 65 konuşmacı katılıyor”

Kongrenin başkanlığını Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı, Uluslararası Baş Ağrısı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge yapıyor. Kongreyle ilgili bilgi veren Prof. Özge, Türkiye’den tüm dünyaya eğitimlerin verileceği bu kongrenin Türk hekimlerinin uluslararası sağlık arenasında tanınması ve Türkiye’nin ön plana çıkması açısından önemli olduğunu söyledi. Özge, kongreye Dünya Baş Ağrısı Derneği Başkanı Prof. Dr. Messoud Ashina, derneğin seçilmiş bir sonraki başkanı Prof. Dr. Cristina Tassorelli, önceki başkanlardan Prof. Dr. Peter Goadsby, Prof. Dr. Alan Rapoport, IHS Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fayyaz Ahmed ile 38 ülkeden 65 konuşmacının katılacağını belirtti. Özge, “Kongreye, Avrupa Baş Ağrısı Derneği Başkanı Prof. Dr. Zaza Katsarava başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok dernek destek veriyor. Ülkemizde Küresel Migren ve Ağrı Derneği ev sahipliğinde yapılan etkinlik aynı zamanda 5 yıl önce Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay, Prof. Dr. Derya Uludüz ve benim yer aldığım ekip öncülüğümde başlatılan Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yönelik baş ağrısı eğitimlerinin de 4’üncüsü niteliğinde” dedi.



“Dünyada ilk kez Türkiye’de düzenlenecek”

Kongrenin ilk 3 gününde hekimlere yönelik kurslar, eğitici çalıştaylar ve olgu tartışmaları yapılacağını dile getiren Özge, “Son gün ise halka açık fizyoterapist, hemşire, psikolog ve diyetisyenlerin öncülük ettiği baş ağrısına biyopsikososyal yaklaşım kursuna ayrılmış durumda. Kongrenin 2’nci günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mersinli ünlü kanun virtiözü Ahmet Baran’ın konseri ile taçlanıyor. Akademisyenler, tüm dünya ile birlikte cumhuriyet coşkusunu paylaşacak. Ücretsiz kayıt imkanı ile sunduğumuz bu toplantıyı tüm meslektaşlarımıza ve hekim dışı sağlık profesyonellerine sunarak; bu alandaki bilgi ve paylaşımı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Hepinizi, geleceğe yenilikçi bakış açısı ile yaklaşan ve kapsadığı alan itibariyle dünyada ilk kez Türkiye'de düzenlenecek olan bu ayrıcalıklı etkinliğe bekliyoruz” diye konuştu.



“Baş ağrısı dünyada insanların yüzde 90’ından fazlasını etkiliyor”

Baş ağrısı ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Özge, “Baş ağrısının tıpta 287 nedeni var. Dünya üzerinde insanların yüzde 90’ından fazlasını etkiliyor. Müzmin baş ağrıları, Dünya Sağlık Örgütünün acil eylem listendeki ilk 6 hastalık içinde yer alıyor. Özellikle üreten çağdaki bireyleri etkiliyor. Ülkemizde örneğin her 5 kadın ve her 10 erkekten biri migren hastası. Bu kişilerde baş ağrısı yaşam kalitesini düşürüyor. Sağlık kaygısı ile pek çok gereksiz tetkik ve tedavi uygulanıyor. Baş ağrısı bilimi son 30 yılda büyük evrim geçirdi. Türkiye’de yapılan saha çalışmalarında baş ağrısına toplumda sık rastlandığı ortaya kondu. Bu çalışmalarla toplumumuzdaki bireylerin yüzde 44’6’sının tekrarlayan baş ağrısı şikayetlerinin, yüzde 16,4’ünün ise migren tanısı alan baş ağrıları olduğu belirlendi. Yine toplumumuzdaki bireylerin yüzde 5,1’inin Gerilim Tipi Başağrısı (GTB) tanısı aldığı belirlendi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.