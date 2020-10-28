Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi çadırda yakalandı



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, define aramak için izinsiz olarak kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince kaldıkları çadırda yakalanarak gözaltına aldı.

Erdemli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sıraç Mahallesi yakınlarında define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılabilecek yerlerde yapılan arazi araması sonucunda üzeri branda ile örtülmüş bir kuyu tespit etti. Tespit edilen kuyunun kaçak kazı yapmak amacıyla açılan yer olduğu belirlerken, aydınlatmak için seyyar elektrik kablosu çekildiğini de fark etti. Ekipler kabloyu takip ederek kuyuya yakın bir bölgede çadır kuran 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.

Kazı yapılan kuyu ve çevresinde yapılan aramada, jeneratör, hilti, makara, askılı emniyet kemeri, balyoz, çekiç, 3 kürek, kazma, 3 çapa, keser, testere, 4 murç, seyyar lamba, 300 metre seyyar kablo, çizme, kova ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı´ndan sorgulanan şüpheliler, kaçak kazıyı kendilerinin yaptıklarını itiraf etti. Ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-10-28 12:50:20



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