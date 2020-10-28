Meme kanseri farkındalığı için erkekler pembe tişört giyip pedal çevirdi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında belediyenin erkek personelleri, meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giyip bisiklet sürerken, kadınlar da antrenörler ve fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserinin önemine dikkat çekmek için Adnan Menderes Sahil Şeridi'nde bisiklete binme etkinliği düzenledi. Büyükşehirin erkek personelleri, meme kanserine dikkat çekmek için 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı pembe tişört giyip, sahil boyunca pedal çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer´in eşi Meral Seçer´in de katıldığı etkinlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren antrenörler ve fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Spor hareketleri ve zumba yapan kadın-erkek pek çok vatandaş pembe kıyafetler giyerek sahil bulvarını meme kanseri farkındalık rengi olan pembeye boyadı.

Etkinlikte, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili Nergiz Kurtuluş ile ilgili şube müdürleri de yer aldı. Meral Seçer, meme kanseri ile ilgili yapılmış olan farkındalık etkinliğinin önemine dikkat çekti. Erkeklerin de farkındalık yaratmak üzere pembe tişört giymelerinin çok güzel bir davranış olduğunu ifade eden Seçer, "Bu konu sadece kadınlarımızı değil erkeklerimizi de ilgilendiriyor. Kadında olacak bir şey tüm aileyi etkiliyor. Ben kadınlarımızdan meme kanseri ile ilgili farkındalık etkinliklerini dikkatle izlemelerini ve bu etkinliklerden çıkan sonuçları da uygulamalarını rica ediyorum. Çünkü meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık ama erken tanının olması çok önemli. Kadının ailesini ve çevresini de ilgilendiriyor. Mutluluğumuz için, sağlıklı yaşamak için, erken tanı için meme kanserinde farkındalığa önem vermemiz gerekiyor. Kadınlar olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor" dedi.

'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

Engelliler ve Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, etkinliğin, kadın ölümlerinde birinci sırada yer alan meme kanserinde toplumda duyarlılık yaratabilmek için düzenlendiğini ifade etti. Atila, "Ben tüm Büyükşehir Belediyesi adına başkanımız Vahap Seçer´e bize bu etkinlikte destekleri için kendilerine ve tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlar olarak biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız ve birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Biz hareketli hayata ve fiziksel aktiviteye dikkat çekmek istiyoruz. Obezite ve fazla kilolu olmak birinci sırada risk faktörü. Tabii ki bunun yanında sigara, alkol ve yaşam koşulları da meme kanserinde etkili olduğu için biz fiziksel aktiviteye dikkat çekmek adına bu etkinliği düzenledik" diye konuştu.

'MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN'

Amfi Tiyatro´da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Akça, meme kanserinin yakın zamanda tanısının arttığını, daha fazla görünür hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun sebebi daha fazla farkında olmak. İnsanların tarama programlarına veya hekimlere başvurma sıklığının artmasıyla ilişkili bir durum. Demem o ki meme kanserinden korkmayın, hayatınızı kaybettirecek bir hastalık değildir. Yeter ki üstüne varın. Bu farkındalık etkinliklerinin bu anlamda son derece başarılı ve etkili olduğunu biz polikliniklerimize başvuran hasta sayılarında görebiliyoruz. Unutmayın ki meme kanserine yakalanan kadınlar, erkeklerin eşleri, anneleri, kız kardeşleri, kendi çocukları ve yakınlarıdır. Dolayısıyla bu hastalık sadece kadını değil bütün toplumu ilgilendiriyor. O yüzden en az kadınlar kadar erkeklerin de bu konuda sağduyulu olmasını bekler ve temenni ederim."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-28 13:07:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.