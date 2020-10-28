Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü (2)

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ÇARESİZCE YANAN BÖLGEYİ İZLEDİLER

Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan, gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından bölgeye hakim bir tepeye çıkan yöre halkı, çaresizce zarar gören ormanlık alan, sera ve bahçeleri izledi.

Yeni bir yangın olasılığına karşı Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları hazır bekletilirken, yolda iş makinelerinin geçişini engelleyen park halindeki otomobili vatandaşlar tarafından el birliğiyle yol kenarına taşındı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-10-28 14:19:48



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