Mezitlili minikler cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde cumhuriyet coşkusu yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında izleyicinin alınmadığı etkinlikte, minik yürekler cumhuriyet coşkusunu sosyal medya üzerinden ailelerine ve tüm Türkiye’ye ulaştırdı.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde Cumhuriyet Bayramı, miniklerin gösterileriyle kutlandı. Kutlamalarda, minik çocuklar ay yıldız gösterisi, dans gösterisi, ritim gösterisi, bayraklı gösteri, ‘Cumhuriyet Demek’ adlı oratoryo sunumu, huluhop dansı ve puzzle dans gösterisi sundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramını büyük bir aşkla kutladıklarını söyledi. Türkiye’nin cumhuriyet değerlerini savunmaktan başka şansı olmadığını belirten Tarhan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışının iyice özümsenmesi gerektiğini savundu. Tarhan, “Cumhuriyetimizin 97'inci yıl dönümünde ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan ödün vermeden çalışacağız. Bugün cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik cumhuriyetimizin 97'inci yılını kutlarken bütün cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz Türkiye deyince Atatürk'ün Türkiye'si, cumhuriyet deyince Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ile mutlu olmaya, onur duymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aşkla kutluyoruz. Aşkın sonsuzluğuna inanıyoruz" dedi.

Başkan Tarhan, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi tarafından gerçekleştirilen kutlamalar ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Perşembe günü, Mezitli Belediyesi gezi otobüslerinin kahramanlık marşları eşliğinde kent turu yaparak cumhuriyet coşkusunu sokak aralarına kadar taşıyacağı bilgisini verdi.

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