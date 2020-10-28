Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Şeref Taştan xx, Hidayet Zeybek xx, Kadir Akıllı xx
TARSUS İDMANYURDU: Barış Türkmen xxx- Onur xx, Ferhat xx (Alper dk.72 x), Abdulsamet xx (Mahsun dk. 69 x), Alperen xx, Suat xxx, Mertcan xx (Nurullah dk. 83 x), Şahin xx (Şahin dk.83 x), İbrahim xx, Sefa xxx, Samet xx (Burak Seres dk. 69)
MAMAK FK : Burak Ceman xx, Abdullah xx, Hüseyin İriç xx (Bünyamin dk. 46 xx), Mahmut xx (Yiğit dk 90+1 x), Özkan xx (Şahin dk. 55 xx), Görkem xx, Hasan xx, Hüseyin Demir xx, Rahmi xx, Yavuz xx, Rıdvan xx
SARI KARTLAR: Ferhat (Tarsus İdman Yurdu), Rıdvan (Mamak FK)
GOLLER: Sefa (dk. 2), Suat (dk.4, dk. 52, dk. 90+2) (Tarsus İdman Yurdu)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında Mamak FK ekibini 4 -0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-10-28 16:15:48
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