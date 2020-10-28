Kreşte cumhuriyet coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz aylarda Toptancı Hal Kompleksinde çalışan kadınların çocukları için açılan ve Türkiye’de halde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyan Münir Özkul Kreşinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Münir Özkul Kreşi ile Adile Teyze Kreşi öğrencileri hep birlikte gösterilerini sergiledi. Kutlamada, minikler Atatürk ve cumhuriyet konulu şarkılar söyleyip, dans gösterileri düzenledi. 'Atatürk çocukları', 'Cumhuriyet özgürlüktür' ve 'Sonsuza' şarkıları eşliğinde dans eden minikler, son olarak ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla 10. Yıl Marşı eşliğinde cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamada ayrıca 29 Ekim şiir dinletisi de yapıldı. Tören, Başkan Seçer’in anı köşesinde minikler ile fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

“Sizler daha güzel bir Türkiye’de yaşayın diye Atatürk’ün izinde gidiyoruz”

Konuşmasını miniklerin arasında yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk olarak “Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi. Seçer, “Cumhuriyetin 97. yılını kutluyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk’ün tişörtlerinizin önünde resmini görüyorsunuz değil mi? Seviyor musunuz Atatürk’ümüzü? Çok mu seviyorsunuz?” sorularını yöneltti ve miniklerden “Evet!” yanıtını aldı.

Konuşmasına devam eden Seçer, “Ben de Atatürk’ü çok seviyorum. Onun izinde gidiyoruz. Daha güzel, daha çağdaş bir ülke oluşturmak için. Sizler daha mutlu olun diye. Sizler daha iyi eğitim alın diye. Sizler daha güzel bir Türkiye’de yaşayın diye” ifadelerini kullandı.

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