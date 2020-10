Mersin’de başkanlar cumhuriyet coşkusunu paylaştı

– Mersin’de belediye ve oda başkanları, cumhuriyet coşkusunu yayınladıkları mesajlarla paylaştılar. Başkanlar, cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağı ortak noktasında buluştu.



Seçer: “Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin ölümsüz simgesidir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, cumhuriyetin sonsuza kadar var olacağını vurguladı. Seçer, “Cumhuriyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman arkadaşları tarafından tarihimizin altın sayfalarına yazılan, ulusumuzun kaderinin değiştiği, ülkemizin küllerinden doğduğu bir bağımsızlık ve kahramanlık destanının tacıdır. Kurtuluş Savaşımız, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyetimiz ise yeniden dirilişimizin ölümsüz simgesidir. Cumhuriyet; haktır, eşitliktir, özgürlüktür. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır’ veciz ifadeleriyle bizlere emanet ettiği en önemli mirasıdır. Her gün bir basamak daha yükselmek ve emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere daha iyi koşullar altında teslim etmek için ülkemiz, güzel kentimiz ve geleceğimiz adına daha çok çalışmalı, üretmeliyiz. Cumhuriyetimizin değer ve kazanımlarını silmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar var olacağına dair inancımla; cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.



Yılmaz: "Cumhuriyet, milletimizin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecek"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kurtuluş mücadelesiyle birlikte temelleri atılan cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içerisinde olduklarını belirtti. Yılmaz, "Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü yokluk ve zorluğa rağmen verilen emsalsiz bir mücadelenin eseri, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yeniden dirilişinin ifadesidir. Bizlere düşen görev; birlik ve beraberliğimizi daima korumak, Atatürk'ün; ‘Benim en büyük eserim’ diye nitelendirdiği cumhuriyetimizin tüm değerlerini yaşatmaktır. İnanıyoruz ki, milletimiz bu bilinçle cumhuriyetini ve milli egemenliğini sonsuza dek koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını her daim devam ettirecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Özyiğit: “Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya kararlıyız”

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise mesajında cumhuriyeti koruma kararlılığını dile getirdi. Milli egemenlik, hak, hukuk ve adaleti temel alan bir ruhla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını kaydeden Özyiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru ilerlerken, Ata’mızın belirlediği ilkeler doğrultusunda çağdaş, refah ve uygar bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de dahili ve harici bedhahlara karşı cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür cumhuriyet savunucularıyla yücelmeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.’”



Ercik:”Cumhuriyet, milli irademizin yeniden şahlanışı ve yeniden doğuşudur”

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de aydınlık yarınlara hep birlikte kenetlenerek ulaşılacağını vurguladı. Cumhuriyetin, millet olarak bu büyük zafere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kararlılıkla ve azimle omuz omuza verip kazanılmış büyük bir eser olduğunu ifade eden Ercik, “Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Cumhuriyet, milli irademizin yeniden şahlanışı ve ülke olarak yeniden doğuşunun adıdır. Milletimizin kutsal azminin ve birlikteliğinin simgesidir. Cumhuriyetimizle birlikte gelen milli iradenin temsilini sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin 97’nci yıl dönümünde bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, bu büyük günde cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.



Yeşilboğaz: “Cumhuriyet yaşarsa biz yaşarız”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının karanlığa, emperyalizme başkaldırı, özgürlük, barış ve adalet günü olduğunu vurguladı. Yeşilboğaz, “Cumhuriyet nefestir, umuttur, özgürlüktür, adalettir, barıştır, uygarlıktır, milletin egemenliğidir, aşktır, tutkudur. Cumhuriyet yaşarsa biz yaşarız. Bugün nefes alabiliyorsak, Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 97 yıl önce kurduğu cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyet umuttur; geleceğe, gençliğe, aydınlığa, çağdaşlığa, daha güzel günlere umuttur. Cumhuriyet hürriyeti kucaklamaktır” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün cumhuriyeti ilan ederek, milletin egemenliğini yok sayanlara, emperyalist güçlere inat kul değil, birey olmaya giden yolu açtığını belirten Yeşilboğaz, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet yaşadıkça hukuk yaşar, hukuk yaşadıkça biz yaşarız ve geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu ülke üzerinde ışığı yanan her pencere, tüten her baca, işleyen her demir ve alınan her nefes cumhuriyete minnet borçlu. Cumhuriyet, Atatürk gibi düşünmek demektir. Bizler cumhuriyete olan inancımızı, Atatürk devrimlerine olan bağlılığımızı ve özgürlük sevdamızı asla kaybetmeden, cumhuriyetimizi yüceltmek, hukukun üstünlüğünü baki kılmak için durmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet aşktır, tutkudur. Cumhuriyet Atatürk’tür. Sesi, fikirleri, sözleri ve gözleri karanlığa ışık tutar, aydınlığa yol açar. Bir kere aldıysak bağımsızlık ve özgürlük kokusunu, 97 yıldır hala damarlarımızda dolaşıyorsa, ilelebet yaşayacaktır cumhuriyet. Cumhuriyeti kurmak için gücünün sonuna, kanının son damlasına kadar savaşan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin önünde şükranla, saygıyla eğiliyor, varlığını her geçen yıl daha da yükseltebilmeyi umut ettiğimiz cumhuriyetimizin 97’nci yılını yürekten kutluyorum.”



Kızıltan: “Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak en önemli sorumluluğumuzdur”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da Atatürk’ün önderliğinde, büyük Türk Milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan cumhuriyetin 97’nci yılını gururla ve sevinçle kutladıklarını belirtti. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmanın herkesin en önemli amacı ve sorumluluğu olduğunun altını çizen Kızıltan, “Cumhuriyetimiz, vatan sevgisiyle dolu büyük Türk milletinin esaret kabul etmeyen karakterinin sonucudur. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci tüm yokluklara rağmen milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyetin kurulması, işgalin ardından halkımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek kenetlenmesi ile başarılmıştır. Bu sorumluluk duygusuyla ülkenin evlatları olarak Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmekteyiz. O yıllarda gösterilen birlik ve beraberliği, söz konusu vatan olduğunda bizler de göstermeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, cumhuriyet değerlerini yaşatan ve bu günlere gelmesini sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu günün sadece resmi bir tatil duygusu ile değil, bir bayram coşkusu ile kutlanmasını diliyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

