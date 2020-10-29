İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu Uyarılara rağmen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak konseri izledi

Mersin’in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.
Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.