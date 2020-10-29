Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri SPbPU Üniversitesi’nin Türk öğrencileriyle buluştu

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov, Akkuyu NGS işletme personelinin hazırlanmasını amaçlayan eğitim programı kapsamında St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nde (SPbPU) okuyan Türk öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Mersin’de yapımı devam Akkuyu Nükleer Santralinde (NGS) istihdam edilecek Türk öğrencilerin Rusya’daki eğitimleri sürüyor. Öğrencilerle yakından ilgilenen Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, SPbPU Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle buluştu. Toplantıya, SPbPU Enerji ve Ulaşım Sistemleri Enstitüsü Nükleer ve Termal Enerji Bölümünün 5’inci sınıf öğrencileri Emre Beki ve Burak Pekşen’in yanı sıra, SPbPU İngilizce Yüksek Lisans Programının Isı Enerjisi Mühendisliği ve Isı Mühendisliği ile Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanlarının 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencileri Necmettin Serdar Çelen, Burak Çelik, Furkan Güngören ve Yüksel Atalay Acar katıldı. Toplantıda ayrıca, Akkuyu Nükleer A.Ş. adına Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik de yer aldı.

Sohbet şeklinde gerçekleşen toplantıda öğrenciler merak ettikleri konular hakkında soru sorma fırsatı buldu. Geleceğin nükleer uzmanları öncelikle eğitim süreci, burs ödemeleri ve lisansüstü stajları ile ilgili konularda bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca, Akkuyu Nükleer A.Ş.'de istihdam sırasında açılan pozisyonlara atamaların nasıl yapılacağı, Akkuyu NGS sahasındaki çalışma koşulları ve santral inşaatının yapıldığı bölgedeki konaklama koşulları ile ilgili de bilgi sahibi oldu.



“Öğrencilerin ilgiyle çalıştıklarını görüyoruz”

Türk öğrencilerle yapılan toplantıyı değerlendiren Aleksey Frolov, “Toplantı bizim inisiyatifimizle gerçekleşti, çünkü eğitim programına katılan öğrencilerin yaşamlarını nasıl sürdürdüğünü bilmek bizim için önemli. Öğrencilerin ilgiyle çalıştıklarını, hem meslek disiplinlerinde ustalaşma hem de Rusça öğrenme bakımından önemli başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Öğrencilerimiz arasında 2017 yılında RUDN Üniversitesi'nde yabancı uyruklu vatandaşlar için düzenlenen ‘Rus dilinde Rusya Olimpiyatı’nda ödülü kazanmış olan bir kişi bile var. Günlük sorunlara ve şirketteki çalışma beklentilerine ek olarak, öğrenciler nükleer santral inşaatının ilerleyişiyle de yakından ilgilendi. Bizler de öğrencilerin tüm sorularını yanıtlamaya çalıştık” dedi.



“Ülkemizdeki ilk nükleer santralde çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz”

Toplantıya katılan öğrencilerden Burak Pekşen ise “Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin gelecekteki işverenimiz olarak bizimle sürekli ilgilendiğini hissediyoruz. Şirketin temsilcileri, eğitim sürecinin nasıl gittiğini öğrenmeye, günlük sorunları çözmeye yardımcı olmak istiyor. Şirket, mezun olduktan sonra yüksek nitelikli uzmanlar haline gelmemizi istiyor. Alexey Frolov, bizlerden her türlü sorumuz konusunda kendisiyle iletişime geçmemizi istedi. Aynı zamanda olası her türlü desteği sağlayacağına da söz verdi. Mesela, yüksek lisans programının ikinci sınıf öğrencileri ek olarak Rus dilini öğrenmek istiyor. Üniversitedeki bu tür derslere katılım ücretli olarak sağlanabiliyor. Şirket de bu derslere katılmak isteyenlerin eğitim masraflarını karşılayabileceğini ifade etti. Eğitimimin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve tabii ki istihdam süreci, Akkuyu NGS sahasındaki çalışma koşulları ve şirketteki büyüme beklentileriyle ilgileniyorum. Hepimiz ülkemizdeki ilk nükleer santralde çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

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