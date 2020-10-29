Kızkalesi'nde '29 Ekim' hareketliliği



Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil ile hafta sonunu birleştirenler, kış mevsimi öncesi sıcak hava ve deniz keyfi yapmak için Kızkalesi'ne akın etti.

Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile hafta sonunu birleştirerek, güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı. Yılın 300 günü güneş gören kentte sahile gelenler, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında kumsalda aileleriyle vakit geçirip, Akdeniz sularında kulaç attı. Çevresinde tarihi mekanlar ve ören yerlerinin de olmasıyla yurt içinden ve dışından tatilcilerin ilgi odağı olan sahilde, kış mevsimi öncesi hareketlilik yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2020-10-29 16:52:08



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