Cumhuriyetin 97'nci yılı anısına, 97 kişiye ücretsiz Atatürk dövmesi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve el yazısıyla yazılı ismini, ücretsiz dövme yaptı.
Merkez Yenişehir ilçesinde dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle kampanya başlattı. İşletme, başlattığı kampanya ile 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve ismini ücretsiz dövme olarak vücuduna kazıdı.
Başlattıkları kampanyaya beklediklerinin çok daha üzerinde bir talep olduğunu dile getiren İbrahim Nurvel, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü kutluyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü olması nedeniyle 97 kişiye dövme yaptık. İki farklı dövmemiz var. Birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası diğeri ise el yazılı ile ismi. Sosyal medya hesabımızdan bunun duyurusunu yaptık. Çok yoğun bir talep oluştu. Her yıl bu kampanyamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN
2020-10-29 17:21:49
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