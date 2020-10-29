Cumhuriyetin 97'nci yılı anısına, 97 kişiye ücretsiz Atatürk dövmesi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve el yazısıyla yazılı ismini, ücretsiz dövme yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle kampanya başlattı. İşletme, başlattığı kampanya ile 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve ismini ücretsiz dövme olarak vücuduna kazıdı.

Başlattıkları kampanyaya beklediklerinin çok daha üzerinde bir talep olduğunu dile getiren İbrahim Nurvel, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü kutluyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü olması nedeniyle 97 kişiye dövme yaptık. İki farklı dövmemiz var. Birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası diğeri ise el yazılı ile ismi. Sosyal medya hesabımızdan bunun duyurusunu yaptık. Çok yoğun bir talep oluştu. Her yıl bu kampanyamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2020-10-29 17:21:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.