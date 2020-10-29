Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA) MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Kızılalan mevkisinde meydana geldi. İbrahim Yılmaz yönetimindeki 33 NUM 29 plakalı traktör, Ahmet Acar idaresindeki 33 C 4029 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. İihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekibi ve çok sayıda amublans sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 7 kişi ile traktör sürücüsü, ambulanslar ile ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2020-10-29 22:49:49



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