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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Hedef 1. Lige çıkmak”

İHA

Seçer: “Hedef 1. Lige çıkmak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Başkan Seçer, takıma yeni sezonda başarılar dileyerek “Hedef belli, 1. Lige çıkmak” dedi.
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını makamında ağırladı. Sporcular, Başkan Seçer’i 1 Kasım Pazar günü Konya Pema Koleji ile Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonunda oynayacakları maça davet etti. Seçer, maçı izlemeye gideceğini söyledi. Voleybolcular, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdikleri Başkan Seçer’e forma hediye etti.
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, sporcular ve antrenörler de yer aldı.

“Hedef belli, 1. Lige çıkmak”
Seçer, takıma başarılar dileyerek, “Müsabakalar geçen hafta başladı. Hükmen galip geldik. Bu hafta da Konya ile bir maçımız var. Tabi hedef belli, 1. Lig’e çıkmak. Bu yıl 2. Ligdeyiz ama sistemli bir çalışma, iyi antrenman ve konsantrasyon ile tabi hocalarımızın teknik katkılarıyla müsabakalarda izleyeceğiniz taktik, strateji de önemli” dedi.
Antrenörlerin sporculara sağlayacağı katkı ve vizyonun, sporcuların gelecekteki hayatlarını etkileyeceğini kaydeden Seçer, “Sizler bir taraftan spor yapıyorsunuz ama çok gençsiniz, çocuklarımızsınız, bir de hayata hazırlanıyorsunuz. Burada size hocalarımızın sağlayacağı katkı ve vizyon, gelecekte sizin hayatınızı etkiliyor” diye konuştu.

“363 lisanslı sporcumuz var”
Başkan Seçer, güzel bir kulüp oluşturduklarını dile getirerek, “22 branşta mücadele ediyoruz. 363 lisanslı sporcumuz var. Tesis sorunumuz dönemsel olarak yaşanabilir. Şimdi Yenişehir Belediyemiz ile bir protokol yaptık. Onların sadece hentbol sporuna uygun bir spor salonu vardı. Onun tahsisini aldık. Arkadaşlarımız güzel bir proje hazırlıyor. Sonra orada voleybol da oynanabilir, basketbol sporuna da uygun olacak, hentbol da oynanabilecek. Çok amaçlı bir salon haline getiriyoruz. Umut ediyorum, proje gerçekleştikten sonra güzel bir yapı olacak” ifadelerini kullandı.

“Spor, barış ve kardeşliği tesis eden çok önemli bir araç”
Spora verdikleri destekler ile Türkiye’deki huzur, birlik ve beraberlik ortamına katkı yaptıklarını kaydeden Seçer, şunları söyledi:
“Biz Mersin'in gençliğine, sporuna katkı yapalım diyoruz ama bir anlamda ülke sporuna ve gençliğine de katkı yapıyoruz. Mersin'i tanıtalım diyoruz. Spor, iyi bir tanıtım aracı. Spor, aslında barış ve kardeşliği tesis eden çok önemli bir araç. Mersin'de bunu sağlamaya çalışırken, aslında dünyada da Türkiye'de de huzur, birlik, beraberlik ortamına katkı yapıyorsun, bir araya geliyorsun. Bir takımda birbirinizin etnik kimliği, bölgesel farkı ya da mezhepsel farkı kimsenin umurunda değil. Bir takım arkadaşı olmak, bir mücadele arkadaşı olmak hüviyeti var. Bir takımı tutan taraftarların farklı farklı siyasi görüşleri olabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak el yordamıyla, iş olsunla spora asla destek vermiyoruz. Yaptığımız işin ciddiyetinin, öneminin farkındayız.”

“Kendi çocuklarıma gösterdiğim özeni, sporcu çocuklarım için de hissederim”
Spora ve sporcuya destek konusunda hiçbir şeyi esirgemediklerini hatırlatan Seçer, “Ben kendi çocuklarıma gösterdiğim özeni, sporcu çocuklarım için, sizler için de hissederim. Bunu başkanlarıma da söyledim. Sizler de duyun. Hiçbir şey esirgenmesin. Olabilecek en güzel spor malzemelerinden ortamlarına kadar biz tesis etmek zorundayız. Bunu da şu ana kadar gayet iyi götürüyoruz. İnşallah bundan sonra daha da güzel işleri hep beraber yapacağız. Sizler başarılı oldukça, sizler mutlu oldukça, biz de kendimizi başarılı addederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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