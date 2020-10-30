Tarsus’ta ‘Atatürk Treni’ müzeye dönüştürülerek halka açıldı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, Atatürk’ün Tarsus'a 17 Mart 1923 yılında ilk kez gerçekleştirdiği yolculukta kullandığı treni müzeye dönüştürerek halkın ziyaretine açtı.

Tarsus Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında müzeye dönüştürülen ‘Atatürk Treni’ni ilk kez halkın ziyaretine açtı. 2008 yılında Tarsus’a getirilen ancak sadece protokolün ziyaret edebildiği tarihi treni gezen vatandaşlar, trenin halka açılmasından memnuniyet duyduklarını aktardılar.

1935 yılında Almanya’da yaptırılan ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı son yurt gezisinde kullandığı 2 trenden biri olan ‘Atatürk Treni’, Anıtkabir Komutanlığının nizami müze koşullarına göre düzenlendi.

Yeşilyurt Mahallesinde Hacı Bektaşı Veli parkında bulunan trenin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Kulla kulluk etmeyişimizin 97’nci yılı. Cumhuriyet, acıyla gözyaşıyla kanla kazanıldı. Bir tarafta ülkenin kötü duruma düşmüş hali, zor hali, öbür tarafta insanların ürkek, yılgın, bitkin, sefalet içinde ayağa kalkmaları ve özgürlük savaşını vermeleri; binlerce insanın ayağa kalkış destanı sonrası kurulan cumhuriyet. Öyle bir cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesi. Öyle bir rejim ki bir aşçının oğlunu, tuğla fabrikasında çalışan kadının oğlunu bile belediye başkanı yapabilen, kadınlarımızı milletvekili, vali, kaymakam, muhtar yapan cumhuriyet. Öyle bir cumhuriyet ki, insanların her şekilde eşit mücadele verdiği, herkesin özgür olduğu bir rejim ve bize bunu sağlayan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları” dedi.

“Kültürüyle bilinci ile kimliği ile aç bir kentteyiz” diyen Başkan Bozdoğan, çalışmanın önemine değinerek, “Ne kadar az çalışırsak emin olun ilerlemeleri ve aydınlanmayı geciktiririz. O yüzden gece gündüz hepimizin bir mücadele vermesi, hepimizin hep birlikte çalışması gerekiyor. Bizim hedefimiz belli, bu kentin ayağa kalkması, hak ettiği yere gelmesi ve bu kentin aydınlanması. Bugüne kadar neler yapılıyorsa, neler yapılacaksa aynı geçmiş dönemde Şükrü Saraçoğlu, Doktor Reşit Galip, Mahmut Esat Bozkurt gibi cumhuriyet fedaileri gibi çalışmaktan geçiyor. Tren halka kapalıydı, halka açıyoruz. Ama çok güzel bir günde gerçekleşiyor. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamalarında gerçekleşiyor, o yönden çok mutluyum. Bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Müzeye dönüştürülen Atatürk Treninin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergilenen Ata’nın hatıralarını, kişisel kullanım eşyalarını büyük bir merak ve heyecanla inceleyip bol bol fotoğraf çektiler.

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