Yasa dışı bahise şafak operasyonu (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'yasadışı bahis' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ
2020-10-30 19:19:22
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