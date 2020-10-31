Forum Katlı Kavşağı Projesindeki 113 ağaç sökülerek yeni yerlerine dikiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yapımına başladığı Forum Katlı Kavşağı Projesi sınırında kalan 113 ağacı hassasiyetle sökerek, kentin farklı noktalarına yeniden dikiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Caddenin kesiştiği noktada hayata geçireceği Forum Katlı Kavşağı Projesi için çalışmalarına devam ediyor. Arazi üzerinde aplikasyon çalışmaları devam eden kavşak projesine başlamadan önce bazı güzergahlar trafiğe kapatılırken, proje sınırlarında bulunan ağaçlar da kentin farklı noktalarına taşınarak, yeniden dikiliyor.



113 ağaç yeni yerlerine dikiliyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşağın yapılacağı güzergahta bulunan ağaçların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için yer değiştirme çalışması gerçekleştiriyor. Kavşak güzergahında bulunan 55 adet palmiye ağacı ve 58 adet zakkum, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin özenli çalışmaları ile önce budanıyor, daha sonra oldukları yerden iş makineleri ile alınarak, kentin farklı noktalarına dikiliyor.

Nakli yapılan palmiye ve zakkumlar, Mezitli ilçesinde yeni açılan Yaşar Doğu Caddesi refüjüne ve Akdeniz ilçesi 136. Cadde’ye dikiliyor.

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