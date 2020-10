– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kent Konseyi tarafından hayata geçirilecek Mersin’de Yaşayan, Yetişen ve İz Bırakanlar Müzesinin çalışmaları hız kazandı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında yapılan toplantıda, açılacak müzede hayatı sergilenecek kişiler, sergileme yöntemleri ile kent tarihi ve belgelerin dijital ortama kaydedilmesi konuları masaya yatırıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediyesine tahsisi gerçekleşen ve belediye tarafından da Mersin’de Yaşayan, Yetişen ve İz Bırakanlar Müzesine dönüştürülmesi amacıyla restorasyonuna başlanan iki katlı, 8 odalı, yaklaşık 200 metrekare avluya sahip tarihi Mersin evi ile ilgili çalışmalar ve fikir alışverişleri devam ediyor.

Akdeniz Kent Konseyinin sunduğu proje kapsamında düzenlenen buluşmada, kentte iz bırakmış ve müzede hayatı sergilenecek şahsiyetler ve Mersin İdman Yurdu konuşuldu. Toplantıya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, Abdullah Ayan, Nihat Taner, Ziya Aykız, İsmet Tümer ve Vahap Kokulu katıldı.

Toplantıda, kurulacak müzenin teşhir ve tanzim çalışmaları, envanter hazırlanması, sergilenecek materyaller, kentte iz bırakması dolayısıyla hayatı konu edilecek şahsiyetler, sergileme yöntemleri ve Mersin tarihi ile ilgili belgelerin dijital ortamda kaydedilmesi gibi konular görüşüldü.



“Müzeyi kentimize bir an önce kazandırma için çalışmaları hızlandıralım”

Katılımcıların, sergilenebilecek isimler hakkındaki görüşlerini anlatmasından sonra konuşan Başkan Gültak, “Şu an yapılması gereken, bu heyetin bir an önce müzede sergilenecek isimleri belirlemesidir. Bu isimler nasıl ve ne şekilde sergilenecek? Bunların belirlenmesi, en kısa vadede planlanması lazım.

Katılımcı şekilde üniversitemiz, meslek odaları ve STK’lar ile görüşelim. Bu müzeyi bir an önce kentimize kazandıralım. İmkanlar ölçüsünde müzeyi belki biraz daha büyütür ve daha güzel hale de getiririz” diye konuştu.

Akdeniz’de benzeri projelerin süreceğini kaydeden Gültak, açılacak müzenin, Akdeniz’in ve Mersin’in kent hafızasını koruyan bir merkez olacağına ve büyük ilgi göreceğine inandığını dile getirdi.

