Akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, Ercan Halim (61) ile oğlu Abdullah Halim (21), yaşamını yitirdi.

Tarsus'ta, akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Halim ve Tufan aileleri, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi mezarlık mevkiinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Mehmet Emin Tufan'ın (39) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ercan Halim ile oğlu Abdullah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Halim ailesinin açtığı ateş sonucu yaralanan Mehmet Emin Tufan ise çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-10-31 14:29:25



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