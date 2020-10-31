Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3'Ü DE TUTUKLANDI

Mersin'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1' kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide 11 Ekim günü meydana gelen patlamayla bağlantılı 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1'i kadın 3 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-10-31 16:35:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.