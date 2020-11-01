Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gece saatlerinde, Mehmet Civelek (19) yönetimindeki 01 KS 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Çevik (20) yönetimindeki 33 HP 635 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araçta bulunan Mehmet Civelek, Safiye Civelek, Zehra Civelek, Ahmet Çevik, Şaziye Sena Gürlek ve Merve Gürlek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Çevik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-11-01 10:56:01



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