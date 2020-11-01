Akdeniz Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, pandemi kuralları çerçevesinde okulların kademeli olarak açıldığı bugünlerde, ilçe sınırlarındaki eğitim yuvalarını ziyaret ederek, ortaokul ve anaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye etti.

Akdeniz Belediyesinin, çocukların eğitim sürecine desteği devam ediyor. Hemen her platformda eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Başkan Gültak, beraberinde başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, Akdeniz Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği liste doğrultusunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan kırtasiye paketlerini öğrencilere teslim etti.

Öğrencilerle sohbet edip derslerinin nasıl olduğunu soran, büyüdüklerinde ne olmak istediklerini sorup başarılar dileyen Gültak, miniklerin dile getirdiği çeşitli isteklerini de dinledi. Sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle aynı sıraya oturan Başkan Gültak, başarılı olmaları ve hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiği öğüdünde bulundu.

“Cumhuriyeti yükseltecek olan gençlerimizdir”

Kırtasiye malzemelerinin dağıtımından sonra açıklama yapan Gültak, “Eğer biz cumhuriyetimiz yüzyıllar boyunca yaşasın istiyorsak, gençlerimize önem vermemiz gerekiyor. Gençlerimizin eğitimde önlerini açmalı, onların okumasını sağlamalıyız. Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu, ama onu yükseltip geliştirmek, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak bizlerin ve bizden sonraki bu neslin, yani çocuklarımızın elinde” dedi.

EBA’ya giremeyen çocuklara tablet

Başkan Gültak, köyden mahalleye dönüşen bölgelerde bulunan okulların yaşadığı internet bağlantısı sıkıntısını da çözmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “O okullarımız tek tek tespit edilip internet sorunlarını çözeceğiz. Bu sorun nedeniyle EBA’ya girmekte güçlük yaşayan çocuklarımıza da tablet desteği vereceğiz. Hayırseverlerden gelen tabletleri de Milli Eğitim Müdürlüğüne devredip, çocuklarımıza ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Minik öğrencileri ziyaret

Gün içinde Abdulkadir Perşembe Anaokulunu da ziyaret eden Gültak, minik öğrencilere kırtasiye ürünlerini verip, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Minik bir öğrencinin çiçeklerle karşıladığı Başkan Gültak, okulda incelemelerde de bulunarak eksiklerin tamamlanması için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Başkan Gültak, sosyal mesafeye uygun şekilde kullanılabilmesi için okulun mutfağının büyüteceği sözünü de verdi.

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