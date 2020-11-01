Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor



Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda koruma altına alınan kedi ve köpeğin dostluğu dikkat çekiyor.

İlçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 3 ay önce sığınan sokak köpeğine hayvansever çalışanlar tarafından 'Badem' ismi verildi. Eylül ayında caddeden geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan yavru bir kedi de istasyon çalışanlarınca uzun süre beslendi. 'Sosyete' ismi verilen kedi ile 'Badem', ilk zamanlarda pek anlaşamasa da zamanla birbirlerine alıştı ve arkadaş oldu. Şimdilerde aynı kaptan süt içen ve birlikte oyun oynayıp yan yana uyuyan Badem ile Sosyete, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Kedi ile köpeğin birlikte oyun oynaması, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-01 13:33:43



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