Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 6 kişi, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Eski Ankara karayolu üzerinden ilçe merkezine doğru ilerleyen Nazi K. yönetimindeki 33 NTL 28 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarında ters dönerek duran otomobilde sürücü ile yanındaki 5 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-11-01 14:01:24
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