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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte İzmir’de meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunarak, vatandaşların acısını paylaştı. Başkan Seçer, arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını da yerinde inceledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, deprem bölgesindeki milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanı ile depremde hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, enkaz alanındaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Doğanlar Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip, destek verdi ve kolaylıklar diledi. Seçer ve Karalar ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Rıza Bey Apartmanının bulunduğu bölgeyi de ziyaret etti.
Başkan Seçer, İzmir’de yaraların sarılması adına belediyeler olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını ifade ederek, “Elazığ’dan da deneyimimiz var. Oraya da arkadaşlarımız gitmişti, orada da müdahalelerimiz oldu. Mobil mutfaktan diğer ihtiyaçlara kadar birçok konuda katkı sunmuştuk. Bugün de üzerimize ne düşüyorsa gereği belediyelerimiz tarafından yapılacaktır. Tabi biz vatandaşlarımızın acısını paylaşmak için geldik. Ekiplerimiz çalışıyor. Umut ediyorum çok fazla can kaybı olmadan bu badireyi de atlatacağız. Birlikte bu işin de üstesinden geleceğiz” dedi.

“Umut ediyorum bundan sonraki imarlaşmada en azından eskiye dönük hataları tekrarlamayız”
Seçer, imar konusunda bundan sonra eskiye dönük hataların tekrarlanmamasını umut ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Her şey yasalar çerçevesinde olursa yasalar da uygun şekilde yapılırsa her bölgenin bu anlamdaki özelliklerine göre bazı düzenlemeler yaparsanız bu tip afetleri en az zayiatla atlatabilirsiniz. Dünyanın bu konuda gelişmiş ülkeleri bize iyi bir örnektir. Örneğin Japonya. O bölge de deprem kuşağı içerisinde ama bizim burada yaşanan sarsıntıların çok üzerinde sarsıntıları çok daha az zayiatla, hasarla atlatabiliyorlar. Tabi ki merkezi yönetimden belediyelere kadar herkesin işini ciddi yapması gerekiyor. Yasaların buna uygun olmasından, uygulanabilir olmasından, geçmişte yapılan hatalarla ortaya çıkan, şu anda Doğanlar Apartmanında olduğu gibi afet riski taşıyan binaların, bölgelerin dönüşüme dönüştürülmesi gerekiyor. Bu konuda da ivedi adımların atılması gerekiyor. ‘Bir şey olmaz’ dediğiniz süreç içerisinde işte böyle afetler meydana geldiği zaman da dizinizi döversiniz. Şu anda yapılan o. Umut ediyorum bundan sonraki imarlaşmada en azından eskiye dönük hataları tekrarlamayız, eskiden kaynaklı hatalarımızı telafi edecek dönüşüm başta olmak üzere tedbirleri bir an önce hayata geçiririz.”
15 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi İzmir’de çalışmalarını sürdürüyor
Öte yandan, deprem haberini alır almaz harekete geçen ve ilk günden itibaren alanda çalışmalar sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi ile çalışmalar yürütüyor, enkaz altından canları çıkarmaya devam ediyor.
Büyükşehir İtfaiyesi, çalışmalarını diğer kurtarma birimleri ile birlikte ortaklaşa yürütüyor. Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Doğanlar Apartmanında çalışmalar farklı birimlerle eş güdüm halinde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile diğer birimler şu ana kadar enkaz altından 4 kişiyi canlı olarak çıkarırken, 6 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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