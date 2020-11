Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini bırakmamış

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'den İzmir´e yardım için giden ve depremde yıkılan Barış Sitesi´nin enkazından, 14 saat sonra Emine Eren´i (62) sağ kurtaran, eşi Ünal Eren ile torunu Çınar´ın (10) cansız bedenine ulaşan ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Ercan Temel, yaşadıklarını anlattı. Emine Eren´in enkaz altındaki 14 saat boyunca torunu Çınar´ın elini tuttuğunu belirten Temel, "Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar´ı ve dedesini enkazdan hayatlarını kaybetmiş olarak çıkarmak bizleri çok üzdü" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir´de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden zabıta personeli ve DORLİON Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllüsü Ercan Temel´i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana kadar 3 kişiyi kurtardıklarını, 6 kişinin de cansız bedenlerine ulaştıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir'e varır varmaz, AFAD'ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında alışveriş merkezi olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef hayatını kaybetmiş olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD´ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar´ı ve eşi Ünal Eren´i bulduğumuz Barış Sitesi´nde arama kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık" dedi.

'EMİNE TEYZE, BİZE TORUNUNUN ELİNİ TUTTUĞUNU SÖYLEDİ'

Temel, yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve inlemeler duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yıldırım Belediyesi'nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 11,5 saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torunun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar´ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi. Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık. Emine teyzeyi sabaha karşı 03.30 saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar´ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren´i enkazdan çıkardık. Çınar; 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar´ı ve dedesini enkazdan maalesef hayatlarını kaybetmiş olarak çıkarmak bizleri çok üzdü."

Ercan Temel, arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

'KALBİMİZ VE DUALARIMIZ İZMİRLİLERLE'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, AFAD üyesi olarak arama kurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde; depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Arama-kurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. İnşallah mucize kurtuluşlara imza atmaya devam edeceksiniz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

