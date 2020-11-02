"Harekete Devam Projesi" ile 7'den 70'e herkes spor yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Harekete Devam Projesi” ile 7’den 70’e tüm Mersinli sporseverler, spor faaliyetlerine devam ediyor.

Mersinliler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli deneyimli ve uzman antrenörler eşliğinde sabah 6.30’dan, akşam üzeri ise 18.30’dan itibaren kentin spor noktalarında buluşarak, hem sahilin, hem de doğanın tadını çıkararak spor yapıyor. Kentin 21 noktasında sürdürülen proje kapsamında, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde belirlenen noktalarda antrenörler eşliğinde vatandaşlar spor yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli antrenör Cem Garip Aktarla, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda “Harekete Devam Projesi”ni sürdürüyor. Aktarla, “Sabahları burada halkımızla birlikte spor yapmak muhteşem keyifli. Özellikle gün doğumunda bunun tadına varabiliyor olmak bence insanlara ekstra yağ yaktırıyor diyebilirim. Spor yapmak, sağlıklı ve genç kalmak için sonuç alacakları garantisini vererek, herkesi keyifle, istekle ve arzuyla spora bekliyorum” dedi.

Barış Meydanı’ndaki spor grubuna dahil olan ve düzenli olarak etkinliklere devam eden 42 yaşındaki İnsaf Erdem ise hem spor faaliyetleri için hem de Mersin’e yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Güne zinde başlamak için genellikle her gün gelmeye çalışıyorum. Ev hanımıyım, evde oturuyordum, şimdi hayatım daha renklendi. Kendimi gün boyu çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

30 senedir Mersin’de yaşayan fırıncı Mehmet Doğan da “Yürüyüş yapıyorum, spora geliyorum, denize giriyoruz. Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederiz. Sahilimize duşumuzu yaptırdı. Çekidüzen verdi, temizletti” şeklinde konuştu.

Serbest ticaretle uğraştığını dile getiren iş insanı Ali Altınel ise “Her sabah gelip günlük sporumu arkadaşlarla birlikte yapıyorum. Günün stresini, yorgunluğunu burada atıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ardından denize gidiyoruz, sağ olsun Başkanımız bize bu imkanı verdi” dedi.

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