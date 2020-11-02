Özyiğit: “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene playoffa kalacak” Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmadı, maçı tribünden izledi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının İzmit Belediyespor’u 7267 yendiği maçı tribünden izledi. Takımı yalnız bırakmayan Başka Özyiğit, “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene playoffa kalacak ve kentimizi Türkiye’de ve Avrupa’da en üst seviyede temsil edecek” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Mersin’i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde ve geçen yıl Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmadı. Yenişehir Belediyesi, kadın basketbolunun önemli kulüplerinden, Mersin temsilcisi Çukurova Basketbola Kulübüne geçen yıl sponsor olmuştu. Ligin başlamasıyla birlikte Belediye Başkanı Özyiğit de takımın maçlarını izleyerek, oyunculara ve takıma destek olmaya devam ediyor.



“Tüm kalbimizle ve gücümüzle yanlarındayız”

Başkan Özyiğit, son olarak Servet Tazegül Spor Salonunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin İzmit Belediyespor’u 7267’lik skorla yendiği maçı tribünden izledi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın devre arasında konuşan Özyiğit, “Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi bugün oldukça çekişmeli geçen ilk yarıdan sonra 4732 önde. Rakibimiz, kardeş belediyemiz ve sosyal demokrat bir belediye olan İzmit Belediyesi, gerçekten de kardeş takım diyebileceğimiz bir takımımız. Maç centilmence ve dostlukla geçiyor ve en büyük mutluluğumuz o. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e gönderdiği nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum ki, takımımız bu sene playoffa kalacak ve kentimizi Türkiye’de ve Avrupa’da en üst seviyede temsil edecek. Tüm kalbimizle ve gücümüzle yanlarındayız. İnşallah seyirci anlamında da bir serbestlik geldiğinde bu salon dolup taşacak ve pandemi sonrasında çok daha keyifli maçlar yaşayacağız” dedi.



“Geleceğin milli takımı Mersin’den çıkacak”

Yenişehir’in çok iyi bir spor altyapısı olduğunu ve geleceğin kadın basketbolcularının Mersin’den çıkacağına inandıklarını belirten Özyiğit, “Takıma baktığınızda çok fazla yabancısı yok. Geleceğin milli takımı buradan, Mersin’den çıkacak. Farklı yaş kategorilerinde yetişen çocuklarımız var. Bu çocuklar yetiştiğinde Mersin’i besleyecekler. Kadın basketbolunda farklı kategorilerdeki milli takımlara en fazla sporcu verecek il Mersin olacak. Çok iyi bir altyapımız var ve bu altyapıya güveniyoruz. Yöneticilerimiz son derece idealist ve başarıyı hedeflemiş insanlar. Geleceğin kadın basketbolcuları Mersin’den çıkacak, buna inanıyoruz. Takımımıza destek olmamız gerekiyor. Bizim burada olmamız onlara enerji veriyor” şeklinde konuştu.



“Bu yıl güçlü bir kadro oluşturduk”

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Ali Adalıoğlu ise Başkan Özyiğit’in maçları izlemesinin ve kendilerini yalnız bırakmamasının önemli olduğunu vurguladı. Adalıoğlu, “Geçen yıldan bu yana Çukurova Basketbol Kulübü, Yenişehir Belediyesi sponsorluğunda maçlarına devam ediyor. Bu yıl güçlü bir kadro oluşturduk. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’in bizi yalnız bırakmayarak buraya gelmesi ve maçları izlemesi moral açısından bizim için önemli. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olarak bu yıl playofflara üst sıralardan katılacağımızı ve final oynayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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