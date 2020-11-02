Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası başlattı

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını bir nebze sarmak adına yardım kampanyası başlattı. Yardım listesinde, kuru gıda ve battaniye öncelikler arasında yer alıyor.

Erdemli Belediyesinin, İzmir’de yaşanan depremin ardından tüm gücüyle İzmirlilerin yanında olmaya gayret ettiği bildirildi. İzmir için başlatılan yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “İzmirli vatandaşlarımız için kuru bakliyat, yaş sebze, meyve ve battaniye yardımında bulunmak isteyen hemşehrilerimiz Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği Sosyal Markete ürünlerini bırakabilir. Ulaşımda sorun yaşayan hemşerilerimiz ise 515 60 20 nolu numaraya durumlarını bildirmeleri halinde gerekli destek sağlanacaktır. Gün kardeşlerimizin yanında olma günüdür” dedi.

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