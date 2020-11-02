Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele geçirildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır, farklı ebatlarda 30 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir evde sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, değişik ebatlarda piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ile içki şişesinin gövde ve kapak kısmında kullanılan 186 etiket ele geçirdi. Gözaltına alınan S.E.İ. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.İ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-11-02 13:48:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.