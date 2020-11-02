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Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız”

İHA

Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız”

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında İzmir depremine dikkat çekerek, kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini söyledi. Gültak, “Depremlerde daha fazla insanımızı kaybetmek istemiyorsak kentsel dönüşüm ve yenileme projelerine ağırlık vermeliyiz. Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak, meclis üyeleri ve belediye başkanları olarak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız” dedi.
Akdeniz Belediye Meclisi kasım ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, ‘lojistik sektörünün geliştirilerek sektör çalışanların koşullarının iyileştirilmesi’ ile ‘Roman vatandaşların yaşadıkları evlerinin, meslek, istihdam ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi’ ile ilgili önergeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

“Amacımız, insanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sunmak”
Bu gündem maddesi ile ilgili konuşan Başkan Gültak, İzmir’de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. “Eğer biz Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak, meclis üyeleri ve belediye başkanları olarak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız.
Dolayısıyla bir yeri riskli alan ilan etmek veya kentsel dönüşüm ilan etmek, insanların zararına değil hayrına bir iştir. Hiçbir şey insan canından üstün değildir. İnsanlarımızın sağlığı, konforu ve daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için mücadele ediyoruz. Amacımız, insanlarımızın daha iyi güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleridir” diye konuştu.

“Canlarımızı kaybetmek istemiyorsak kentsel dönüşümden başka çaremiz yok”
TOKİ vasıtasıyla özellikle 2001 yılından sonra birçok kentte dönüşüm ve yenileme projeleri uygulandığının altını çizen Gültak, “Mersin’de ise kentsel dönüşüm bir türlü başlamıyordu. Çok şükür biz başlattık Çay Mahallesinde. Şimdi Barış, Bahçe ve Turgut Reis’te başlatacağız inşallah. Sadece Akdeniz’de değil, Yenişehir ve Mezitli’de de çok yaşlı binalar, riskli yapılar var. Canlarımızı depremde kaybetmek istemiyorsak, başka çaresi, yolu yok. Çay Mahallesi’nde gerçekleşen dönüşümde, sadece mahalle sakinleri oturabilecek’ dedik. Geçmişten gelen bazı yanlışları bir çırpıda düzeltmek kolay değil. Fakat vatandaşın da her şeyi devlete bırakmaması; ailesiyle içinde yaşadığı, çocuklarını uyuttuğu evini yenilemesi, depreme dayanıklı hale getirip kuvvetlendirmesi gerekir. Nasıl ki arabanıza zamanı gelince bakım onarım yaptırıyorsanız evinize de titizlikle yaklaşmalısınız. İnsanımız, ev alırken her şeyi araştırmalıdır” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında “Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri” projesi için sözleşme imzalama ve proje faaliyetleri için gereken iş ve işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak’a yetki verilmesiyle ilgili teklif de görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi arasında ‘Kardeşlik Şehir Anlaşması’ protokolü hazırlama ve sözleşme imzalama konusunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif ise oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, çeşitli imar plan değişiklikleri ile ilgili teklifler de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.
Mecliste; Bahçe, Barış ve Mahmudiye mahallelerini kapsayan, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanın, yaklaşık 27 hektar alanı içeren “1. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje” alanında hazırlanan imar planı ile ilgili teklif gündeme alındı. Madde, ilgili komisyonlara havale edildi.

Komisyonlara ek süre verildi
Toplantıda, 24 Temmuz 2019 sözleşme tarihli "Mersin İli Akdeniz İlçesi 1. Etap Kent Merkezi 950 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı" işine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmalarını içeren komisyon raporları da gündeme geldi. Teklif ile ilgili olarak komisyonlara ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyeleri, İzmir halkı ile birlik ve dayanışma duygularını dile getirdi; depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diledi.

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