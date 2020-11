– Mersin’in Tarsus Belediyesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası yardım seferberliği başlattı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı yardım çağrısı ile birlikte vatandaşlar narenciye, sebze ve gıda, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak yardımında bulunmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan duyuru ve çağrılarla Tarsus halkı yardım tırlarına destek vermeye devam ediyor. Çok sayıda iş insanı, oda ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar, ilaç, kuru gıda, narenciye, sebze, çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, battaniye ve depremzedelere lazım olabilecek her türlü kullanım eşyasından oluşan malzemeleri belediye yetkililerine ulaştırdılar. Tırlara yüklenmeye başlanan insani yardım malzemeleri, görevlendirilen personel ile birlikte İzmir’e doğru yola çıkacak.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor oluşu gerçeğini bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, Tarsusluların dayanışma ve kardeşlik ruhunu her daim yansıtıyor, depremzedelerimizin yanında yer alıyoruz. Yaralarının sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

