Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”

İHA

Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ekim ayı ihracat rakamının tarihe ‘en yüksek aylık ihracat rakamı’ olarak geçmesinin en önemli etkenlerinden birinin, sanayicinin ülkesine güveni olduğunu belirtti.
Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat rakamlarının büyümesindeki en önemli etkenin, sanayicinin üretimden vazgeçmeden çalışmaya devam etmesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan rakamlara göre ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. 17 milyarın üzerinde gerçekleşen ihracat rakamı, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İhracatta gerçekleşen pozitif yükselişin en önemli etkenlerinden birisi sanayicinin ülkesine olan güvenidir. Biz sanayiciler olarak üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız da artacaktır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Türk sanayisi, yeni yatırım alanlarının açılması ile birlikte yükseliş ivmesine hız kesmeden devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus Belediyesi, İzmir depreminin ardından yardım seferberliği başlattı, vatandaşlar destek verdi
YEREL HABERLER Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus ...
Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız”
YEREL HABERLER Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ...
Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele ...
Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası ...
Özyiğit: “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene playoffa kalacak” Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmadı, maçı tribünden izledi
YEREL HABERLER Özyiğit: “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene ...
İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor Salgına rağmen küresel karbon emisyonu hız kesmiyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “Düşük karbonlu elektrik üretimi 2040 yılına kadar üçe katlanmalı”
YEREL HABERLER İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı ...
"Harekete Devam Projesi" ile 7'den 70'e herkes spor yapıyor
YEREL HABERLER "Harekete Devam Projesi" ile 7'den 70'e herkes spor ...
Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini bırakmamış
YEREL HABERLER Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini ...
Tarsus Doğa Parkı’na Ekim ayında 40 binin üzerinde ziyaretçi
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı’na Ekim ayında 40 binin üzerinde ...
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
Zabıta memuru o anları anlattı: "Emine teyze, torunu Çınar'ın elini sımsıkı kavramıştı" İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 62 yaşındaki Emine Eren’i, 14 saat boyunca elini tuttuğu torunu 10 yaşındaki Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, o anki duygularını anlattı
YEREL HABERLER Zabıta memuru o anları anlattı: "Emine teyze, torunu ...
Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu/ Ek ...
Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Pandemi spor adına bir çok şeyi engelledi" "Bu yarışmayla birlikte sezonu kapatmış bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi Türkiye ...
Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar
YEREL HABERLER Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Tarsus'ta otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta otomobil takla attı: 6 yaralı
Mezitli’de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak
YEREL HABERLER Mezitli’de iyilikseverler hareketi çocukları sütle ...
Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Mut-Ermenek arasında yol çalışmalarına başlandı
Seçer: "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesinin Özgürlük, Hal, Gündoğdu ve Siteler mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Gecemizi gündüzümüze katarak ...
Akdeniz Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X